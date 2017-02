Aumentan suicidios de mujeres: Salud

Ciudad Obregón(GH)

En lo que va de 2017 los suicidios se han mantenido constantes en el Sur de Ciudad Obregón, donde cada año ocurren gran parte de estos casos.



Kristy Kritel Fuentes, encargada de Prevención de Adicciones y Violencia Intrafamiliar en la Jurisdicción Sanitaria Número 4, señaló que este año son ya cinco personas las que se han quitado la vida, de las cuales tres, son de dicho sector.



Los casos protagonizados por las mujeres también se han mantenido constantes y en incremento desde el año pasado, dijo, ya que en años pasados sólo se daban uno o dos.



"Van dos mujeres y tres hombres, fue uno en enero y cuatro en febrero", expuso, el pasado "fin de semana fueron dos, en tanto el año pasado sólo fueron 2 en enero y en febrero no se registró ninguno.



"Las cifras van en aumento por donde quiera que la veas, tanto en los meses de registro como en el sexo femenino", destacó.



En todo el 2016 se registraron 31 casos, recordó, de los 24 del 2015.



"Siempre ha habido más incidencia en las colonias del Sur que en otros lados, aunque no sea por pobreza que tomen esa decisión, el entorno puede provocar que se tomen esas malas decisiones, no es lo mismo ver en tu entorno personas que están drogándose a personas que están corriendo alrededor de un parque, jugando con sus perros", mencionó.



Este 2017 inició con focos rojos con los casos de suicidios de las féminas al registrarse ya dos casos, alertó, puesto que aunque el año pasado se dieron tres en todo el año, había ocasiones en que sólo los hombres concretaban esta acción.



"Todos los años se veía uno, máximo dos, el año pasado sí hubo tres en todo el año, están entre los 20 y los 50 años, sigue siendo el ahorcamiento el método más utilizado en ambos sexos, pero ahora y el año pasado hubo casos de intoxicaciones con aluminio, no es algo común", añadió.



"A veces la familia no se inmiscuye en los pensamientos de los hijos, de quien tienes al lado, es común que en las reuniones familiares están sentados en la sala y cada quien con su celular", apuntó, "es en estratos sociales altos y bajos, habla de que no hay relaciones interpersonales adecuadas, ahí radica todo".