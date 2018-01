Captan a Julión Álvarez en restaurante de mariscos de la comunidad Los Hornos de Cajeme

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un peculiar comensal fue lo que tuvo un popular restaurante de mariscos de la comunidad Los Hornos, de Cajeme, Sonora, pues el pasado domingo 21 de enero, el cantante Julión Álvarez visitó dicho establecimiento para degustar de la marisquería sonorense.El intérprete de temas como “Y así fue”, “Terrenal”, “Mi mayor anhelo”, “Te hubieras ido antes” y más, llegó al restaurante cerca de las 15:00 horas del día y no pasó desapercibido de la mirada de varios visitantes del lugar quienes se acercaron a él para pedirle fotos y autógrafos.El oriundo de Chiapas no dudó en consentir a sus fanáticos, entre los cuales se encontraba personal del restaurante, así como un policía y otros curiosos más que acudieron al establecimiento para conocer al ídolo de música regional mexicana.Al terminar de comer y de convivir con sus seguidores, el cantante se retiró a, según afirman algunas fuentes, visitar un rancho de su propiedad que se encuentra en Sonora.Es bueno recordar que Julión Álvarez es el artista que cerrará el Palenque de la Expo Gan Sonora 2018, por lo que el público no puede perderse de su concierto en Hermosillo el próximo 19 de mayo.Los boletos están a la venta en Hotel Holiday Inn (Blvd. Kino) de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, con precios que van desde los 350 a 1600 pesos.