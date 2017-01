Sin accidentes por instalaciones adecuadas en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Un saldo blanco se mantiene hasta el momento en la Unidad de Bomberos de Ciudad Obregón en esta temporada invernal, destacó Osvaldo Villagrana Amaro.



El comandante de la Unidad recordó que el año pasado se registraron por lo menos 5 accidentes, donde las pérdidas materiales y de salud fueron de grandes dimensiones.



Aunque el clima se ha mantenido con temperaturas bajas y en los hogares es frecuente el uso de la calefacción, boilers y las regaderas eléctricas, ningún incendio grave ha ocurrido en la ciudad, dijo, ante las adecuadas instalaciones en los hogares.



"En otros años sí hemos registrado ese tipo de accidentes, hay quienes acostumbran a no usar el boiler hasta que llega el tiempo de frío y al momento de quererlo activar no se aseguran que no haya fuga de gas y cuando echan el cerillazo hace explosión, hemos tenido personas lesionadas", expuso.



Las regaderas eléctricas mal instaladas han terminado en otros años con sobre cargas y en incendios, mencionó, que han dejado casas con fuertes e irreparables daños.En esta temporada invernal los llamados se han mantenido nulos por estos casos, recalcó, pero los incendios en solares baldíos que acumulan basura son constantes, en cualquier época del año e incluso se atienden hasta más de 10 en un sólo día.