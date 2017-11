Llevan acciones preventivas de embarazo a adolescentes

Ciudad Obregón(GH)

La prevención de los embarazos en adolescentes es uno de los temas prioritarios de la Dirección de Salud, a través de sus pláticas.



Aquiles Mejía Díaz, titular de la Dirección de Salud, explicó que aunque no se cuenta con el número exacto de casos, es un problema latente que se debe atacar.



"Estamos trabajando permanentemente, ahorita en la prevención de embarazos en adolescentes y prevención de adicciones en preparatorias, hay altos índices", abundó.



Desde la adolescencia, en edad escolar secundaria y preparatoria, los casos se han replicado, expuso, y es necesaria la prevención para evitar daños en la salud.



Un embarazo en adolescentes puede dejar severas consecuencias, al no estar el cuerpo aún no listo para él, recalcó.



Las pláticas con médicos especialistas permanecerán durante todo el año, añadió, para dar a conocer no sólo las consecuencias en la salud y sus riesgos, sino también para informar sobre los métodos anticonceptivos.



Las causas de los embarazos son multifactoriales, pero entre las principales están la desinformación, sentenció, el difícil acceso a métodos anticonceptivos y la simple irresponsabilidad.