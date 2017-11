Llega Gendarmería a Cajeme; habrá filtros de seguridad

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Con la llegada de los oficiales de Gendarmería Nacional a Ciudad Obregón la noche del pasado domingo ante los actos violentos, los filtros de seguridad se redoblarán en la ciudad, informó el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Escalante.



Además de la Gendarmería, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se sumaron a las acciones contra la delincuencia en el municipio de Cajeme, tanto en la zona urbana como rural.



"Me preocupa la situación donde cualquier persona parece que anda armada en esta ciudad", expresó, "desde el día de ayer se intensificaron ya los filtros de revisión".



Consideró que habrá ciudadanos que se sentirán molestos por esta situación, pero las acciones son por seguridad de los mismos cajemenses.



"No podemos permitir que ande gente sin oficio ni beneficio tirando balazos por todos lados", apuntó.



DENUNCIAS



Durante los filtros de seguridad se andará en la búsqueda de personas que porten armas de fuego, advirtió, y se detendrán también los vehículos sin placas.



Las denuncias son parte primordial del trabajo contra la delincuencia, por ello la necesidad de mantener activa esta práctica por parte de la comunidad.



"Lo que se me hace ocioso y que no trae beneficio para la comunidad es que seamos nosotros los primeros en promover una situación que no es real", enfatizó, "una situación donde parece que somos la ciudad más insegura de todo el mundo y no es cierto, hay que tener cuidado".