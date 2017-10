Yaquis se manifiestan en la Fiscalía de Justicia

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Para exigir el esclarecimiento de los hechos donde una persona murió, integrantes de los ocho pueblos yaquis se manifestaron y tomaron el recinto de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la calle Jalisco.



Juan Pedro Maldonado Martínez, secretario del pueblo de Huirivis, expuso que a un año de los hechos no ha habido respuesta por parte de las autoridades, y los actores intelectuales del enfrentamiento del pasado 21 de octubre siguen libres.



Aunque una persona está en la cárcel por el asesinato de un yaqui, los verdaderos "criminales" gozan de su libertad, indicó, pese a que están bien identificados.



"Queremos llegar a donde se tenga que llegar, a que detengan a todos los involucrados en lo que está sucediendo en estos momentos en Loma de Bácum, gente armada, actores que ocasionan daños en el interior", afirmó.



El bloqueo de la calle y de la fiscalía se mantuvo por alrededor de 30 minutos, mencionó, y después se ingresó a realizar la petición oficial ante las autoridades.



"Mañana (sábado 21 de octubre) se cumple un año del atentado en contra de nuestras personas y de las autoridades de los siete pueblos, ellos están invitando a una celebración que en nuestros usos y costumbres no es celebración, nosotros no tenemos nada que festejar ya que el año pasado (hubo) un muerto y varios heridos.



"Es injusto lo que ellos hacen, engañan a la gente, son manipulados por gente de fuera, queremos justicia, ya basta, vamos también al Estado con el jefe de la Procuraduría", recalcó César Cota Tórtola, capitán de la Loma de Guamúchil.



EVENTO



En Loma de Bácum, el escritor Paco Ignacio Taibo II lamentó que más de 50 mil yaquis hayan muerto a través del tiempo como parte de la esclavitud y en base a un genocidio disfrazado.



El escritor fue invitado a las actividades de conmemoración por el primer año de la resistencia contra el gasoducto.



El escritor y testigo de la lucha de los pueblos originarios de México, recordó en la Loma de Bácum, que no es la primera lucha a la que se someten los indígenas pues hace decenas de años buscaron ser liberados al encontrarse en esclavitud.



Esta resistencia ha marcado la historia de los indígenas, dijo, y deberá seguirla caracterizando.Martín Valencia Cruz, secretario de este pueblo, detalló que las actividades en torno a la memoria de estos hechos seguirán hoy sábado, con acciones deportivas y culturales.