Molesta a padres condiciones de escuela primaria en Vícam

Vícam(GH)

En total deterioro se encuentra desde hace años la Escuela Primaria Fray Francisco Eusebio Kino, de la comunidad de Vícam.



Ana Judith González Amador, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, recordó que durante elciclo escolar 2016-2017 las clases se paralizaron por este motivo, sin importancia alguna para la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).



Hace apenas 15 díasparte del techo de una de las aulas cayó, explicó, lastimando a cuatro alumnos.



Además los baños del plantel cuentan con fallas, representando un riesgo latente de enfermedad para los alumnos, comentó.



Aunque esta situación es conocida por la Secretaría, quien ya había hecho el compromiso de atenderlos, nada ha cambiado, mencionó, dejando sólo la desesperación de los padres.



"La necesidad prioritaria ahorita es que se cayó parte del techo del salón de tercero A, estamos solicitando a la Secretaría que vengan y hagan un chequeo general, no queremos que vengan y lo pongan por encima, sino que vean a fondo en qué situación está el techo", detalló.



El plantel tiene por lo menos 80 años de uso y ninguna rehabilitación o modernización, expuso, y cuenta con otros problemas como el desabasto de agua en los baños.



"Esta semana estuvieron cuatro días los niños sin entrar a los baños porque no hay agua, hay niños que ya se están enfermando; bancas... y faltan botes de basura, ya se deterioraron, hace un año se cerró la escuela a causa de eso y no ha habido respuesta al 100%, fue parcial nomás", recalcó.



Atenderá SEC el problema



Las necesidades más urgentes del plantel se atenderán desde ya y el contratista y personal de la Secretaría acudió ya en busca de resolver el asunto.



Rafael Robles Vázquez, director general de Educación Primaria de la SEC en el Estado, explicó que se ejecutará un dictamen técnico para realizar las gestiones de la obra, que incluirá la revisión del resto del plantel en busca de cero accidentes.



"Hubo buenos acuerdos, se reparará el techo que está descompuesto y se van a revisar los demás;en el tema de los baños: El suministro no es problema de la escuela sino de la comunidad, de todas maneras nos comentan que hay tubería muy vieja."Con el apoyo del delegado regional y del propio director que ya hizo la tramitología con la comisión del agua, se hará un dictamen técnico para ver si se ocupa sólo una bomba, cisterna o qué", concluyó.