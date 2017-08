Bomberos desfilarán mañana en su día en Cajeme

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Con el tradicional desfile sobre las calles del Municipio de Cajeme festejarán mañana los "tragahumo" el Día del Bombero.



Osvaldo Villagrana Amaro manifestó que por está celebración las actividades iniciarán desde las 07:00 horas con la entrega de una ofrenda floral a los elementos caídos, y después se dará una misa de acción de gracias.



El desfile terminará en el Santuario de Guadalupe con la participarán más de 100 elementos.



"Después de la misa abordamos las unidades y comenzamos con el desfile, de ahí nos vamos a la Zaragoza, California, Náinari, 5 de Febrero y 6 de Abril y nos estacionamos en el departamento.



"Este desfile es tradición, lo hacemos cada año, luego sigue el festejo en Villa Bonita en la Estación 4", agregó.



En este se reconocerá a los elementos con mayor años de servicio, destacó, y además se les dará su constancia de fin de cursos a los ocho alumnos que concluyeron la academia.



"Se dará un reconocimiento especial a un Bombero, se le reconocerá por un gran acto, otro reconocimiento también se dará a alguien importante para el departamento, es sorpresa", añadió.



Este año el festejo se dará entre problemas económicos y financieros a nivel estatal y nacional, agregó, los cuales no han afectado de manera significativa al departamento que continúa ofreciendo sus servicios en más de 12 llamados diarios.



"Hay problemas económicos y financieros a nivel nacional y no nomás en materia bomberil", abundó, "a nivel estatal hay problemas para la adquisición de recursos".



En Ciudad Obregón no se ha batallado, se tiene la fortuna de contar con el apoyo de la ciudadanía que a través de su apoyo nos da la oportunidad de adquirir equipos.