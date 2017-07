Trabaja duro Aesmac por apoyar a más becarios

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

El aumento del número de becados por Aesmac, es un objetivo de la dirigencia de esta organización, pues ahora son 16 jóvenes los que se ven beneficiados con estos recursos.



Este fin de semana iniciaron las convenciones Asociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey A.C. (Aesmac) 2017 en San Carlos Nuevo Guaymas, evento que reúne a los jóvenes universitarios de todo Sonora, señaló Adrián Bórquez Schwarzbeck.



La misión de Aesmac es buscar recaudación de fondos para apoyar en la administración y control de las casas de becados propiedad de esta organización.



El presidente de Aesmac, originario de Ciudad Obregón, comentó que la fiesta estudiantil del verano será un gran festival titulado "Amalaya", donde los convencionistas convivirán disfrutando de la música y teniendo como espectáculo el atardecer.



"Queremos retomar que las convenciones son para divertirse sanamente, ya no tendremos ni candidatas ni reinas, sólo dos fiestas en las que vamos a convivir, divertirnos y disfrutar de la playa", aseguró Bórquez Schwarzbeck.



Al inicio del 2017 Adrián tomó el cargo como presidente de la Asociación de Estudiantes Sonorenses en Monterrey, que se ha convertido en un gran reto que lo ha llenado de satisfacciones, logros y aprendizajes.



"Ahora soy un joven con más experiencia, sin duda alguna he crecido, he aprendido cómo negociar, cómo sacar adelante proyectos, cómo manejar el estrés, con Aesmac he aprendido cómo es la vida real y en un futuro estoy seguro cuando tenga que salir a la realidad laboral, todo será más fácil para mí", destacó.



Su mesa directiva



Su equipo de trabajo ha sido un gran pilar en su periodo de gestión, conformado por estudiantes procedentes de varias ciudades de Sonora, aseguró que todos han puesto su granito de arena para sacar adelante el nuevo concepto de Convenciones Aesmac 2017.



Está conformado por Alberto Coker como vicepresidente, la tesorera es Susana Vela, Raúl Elizondo es su secretario, Alejandro Bórquez lo apoya en servicio social, así también Alida Cota, Ana Emilia Nava y Carolina Lagarda.



El joven cajemense, dirigente de la asociación de estudiantes, comentó que previo a la gran fiesta, organizaron eventos deportivos y fiestas juveniles en varias ciudades del Estado, así también una magna conferencia que se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey campus Obregón que contó con una nutrida participación de jóvenes y padres de familia.



"Por falta de tiempo nos quedaron pendientes organizar conferencias en otras ciudades, pero nos daremos a la tarea de dar seguimiento a estos eventos porque son pláticas formativas que dejan mucho mensaje para quienes asisten", agregó.



Más beneficiados



El dirigente de Aesmac se mostró contento porque este año se sumaron más plazas de becas, ahora serán once hombres y cinco mujeres de Sonora los que recibirán el beneficio de solventar gastos de estudio y hospedaje.



"Desde que adquirimos el cargo hicimos el compromiso de trabajar duro para ayudar y darles la oportunidad a estos jóvenes de realizar sus estudios en Monterrey", manifestó.



Desde el 2016 aprendió la labor de Aesmac, cuando otro cajemense, César Aguiar, era el presidente con quien Adrián estuvo de la mano en la organización de las actividades y despertó en él el entusiasmo por ayudar y realizar nuevos proyectos para esta asociación.



Hace 10 años su hermano mayor fue integrante de Aesmac, desde entonces se visualizó que en un futuro él también sería un elemento importante, sin imaginar que llegaría a ser el presidente.



Desde que rindió protesta, su misión siempre fue trabajar intensamente por los estudiantes que es la principal causa de la asociación y a su vez cambiar la imagen de la fiesta del verano que Aesmac había adquirido.



"La nueva idea de dar un giro a las convenciones salió desde que iniciamos con la mesa directiva, estamos convencidos de que había que cambiar el concepto para que los jóvenes volvieran a tener la confianza de asistir a una fiesta únicamente para divertirse sanamente", agregó.



Inicia la fiesta



Este jueves arrancaron las convenciones "Amalaya" con una fiesta que se llevó a cabo en un centro nocturno ubicado en uno de los hoteles de la entrada de San Carlos, velada que estuvo amenizada por un "DJ", pero este viernes se tendrá un receso.



"El evento de este sábado será una noche sin candidatas, sin reinas, en esta edición únicamente habrá diversión para todos en esta edición ‘Amalaya’, la gran velada será únicamente para mayores de 18 años, lo que queremos es garantizar una sana convivencia entre quienes seamos parte este año de Aesmac 2017".



El festival musical de este sábado iniciará a las 16:00 horas y culminará en la madrugada a las 3:00 horas, se contará con un amplio programa de talentos, música electrónica, "DJ’s", algunos grupos de la capital del Estado, así como artistas invitados de Monterrey.



"Como somos estudiantes en Monterrey, quisimos traer a los sonorenses música que escuchamos por allá, por eso contaremos con dos talentos regiomontanos, para cerrar la noche estará como invitado especial el artista ‘Mando’, con su hit "Suéltate" que estuvo en los primeros lugares en lista de Spotify en América Latina", agregó.



Otro de los grupos musicales que se encargará de amenizar, procedente de la capital del Estado, es la banda Señor Kino, el pasado mes de junio presentó su primer material discográfico, titulado "Limonada rosa".



Vagabonds es también parte del repertorio que amenizará, informó el presidente, conformado por los regiomontanos Fede Caballero en la batería y el DJ Rodrigo Zúñiga, quienes tienen un concepto en el que combinan tornamesa con batería, famosos por abrir el concierto de Beyonce, en su presentación en Monterrey, Nuevo León.



"A pesar de que le dimos un giro a las convenciones se pensó en continuar haciéndolo en la playa, ya que por ser una época vacacional, por eso de nuevo San Carlos, es la sede de este importante evento", afirmó Adrián.



Cuando se planeaba los cambios que Aesmac tendría en el verano, se pensó en volver a lo anterior que consistía en organizar las convenciones alternando en las diferentes ciudades de Sonora, pero al ser la playa el lugar preferido para vacacionar, los integrantes de la mesa directiva no dudaron en continuar con la tradición.



"Ya le tocará a los próximos presidentes revisar y planear si es viable volver a hacerlo en otras ciudades como en años anteriores que se iban turnando las diferentes ciudades como Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo, importantes plazas de donde proceden la mayor parte de convencionistas", manifestó.



Se mostró contento porque este año arribaron convencionistas procedentes de todo el Estado, así como varias partes de Estados Unidos, quienes ya iniciaron desde ayer a vivir una mágica experiencia.



El último evento



Una vez que culminen las Convenciones Aesmac 2017, Adrián retornará a Monterrey para continuar con sus estudios en el séptimo semestre en Ingeniería en Innovación y Desarrollo, el próximo evento que le tocará liderar será la ExpoTEC.



La ExpoTEC es una muestra de multiculturalidad, que se lleva a cabo gracias a la participación de alumnos que conforman los diferente grupos del Consejo de Asociaciones Regionales y Extranjeras de estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con pabellones culturales, puestos de comida, stands artesanales, entre otros.



"Ya que nos desocupemos de estas convenciones nuestra siguiente tarea será organizar esta fiesta internacional de culturas que se celebrará en octubre, donde expondremos todo lo que Sonora ofrece para México y para el mundo, éste sería mi último evento en grande de mi gestión", señaló Bórquez Schwarzbeck.