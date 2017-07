Lluvia causa estragos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Autos varados y caos vial provocaron las lluvias registradas en Agua Prieta y Nogales. El pronóstico de Conagua es que las precipitaciones continúen para el Sur de Sonora.



Guadalupe Jiménez Ortega, metereóloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que durante las últimas 24 horas, el municipio de Navojoa registró un acumulativo de 109 milímetros de agua, mientras que Obregón de apenas 7 y Guaymas 1.3.



"Para este viernes se esperan temperaturas mínimas de 25 y máximas de 39 grados para Obregón, con cielos de medio nublados a nublados con probabilidad de lluvias, al igual que para el día sábado con mínimas de 25 y máximas de 37", comentó.



Estas condiciones son generadas por la constante entrada de humedad, que también pudiera dejar registros de tormentas conectivas aisladas acompañadas de actividad eléctrica, explicó, además de vientos fuertes y precipitaciones de ligeras a chubascos.



Pese a estas condiciones el ambiente caluroso durante el día continuará, y en algunas zonas del Estado se llegará a los 40 grados, añadió.



Las lluvias también estuvieron presentes en la zona de la presa Álvaro Obregón en las últimas 24 horas, subrayó, dejando aportaciones de 74 milímetros.



APORTACIONES INSUFICIENTES



Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, detalló que hasta el momento han entrado al sistema de presas 139 millones de metros cúbicos de agua, lo que aún es bajo.



"La media histórica es de 480, debería ir un poco más de aportación, los pronósticos de lluvias de aquí a septiembre vienen por debajo de la media histórica y eso afectaría las aportaciones al sistema de presas del Río Yaqui", añadió.



CAOS POR LLUVIA



Cinco vehículos varados en la zona Centro y un rescate en la colonia Héroes, entre otras emergencias se registraron ayer por la tarde tras una lluvia en Nogales.



Guillermo Vázquez Michel, coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil (UPC), informó que hasta entonces no se tenía el reporte de ningún incidente de gravedad.



Destacó que caso curioso ocurrió en la calle Ingenieros, donde nunca se había registrado un problema de inundación sin embargo en esta ocasión fue afectado.



El funcionario explicó que a causa de un taponamiento en el retorno de Avenida Obregón frente a la colonia Héroes, provocó que el agua se acumulara en el centro de la ciudad.



Mientras que en la colonia Héroes un automovilista quedó atrapado en su auto y tuvo que ser auxiliado para poder salir.



La Unidad Estatal de Protección Civil informó que hasta las 14:56 horas se habían documentado 24.9 milímetros de lluvia en la zona Poniente de la ciudad y 14.9 milímetros al Sur.



La precipitación fue suficiente para hacer crecer los arroyos y provocar problemas de vialidad en gran parte de la ciudad.



En Agua Prieta cuatro árboles caídos y acumulación de piedras y arena en algunos sectores son los problemas que han causado las cinco lluvias registradas en esta frontera.



En lo que va de la temporada no se han registrado daños o lesionados, afirmó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil Aarón Menchaca López.



Sin embargo se esperan más lluvias, por lo que es importante que para mantener el saldo blanco las personas sigan las recomendaciones de autoridades, como son el no cruzar los arroyos crecidos.