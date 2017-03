Un perro pudo ser la causa de desplome de avioneta en el Valle

CIUDAD OBREGÓN, SONORA (GH)(GH)

Una avioneta fumigadora se desplomó sobre las inmediaciones del Valle del Yaqui alrededor de las 19:00 horas de ayer.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante del departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, indicó que en el hecho no hubo lesionados. "Se desconocen las causas, no hubo lesionados, no se incendió", comentó. El accidente ocurrió sobre las calles 1100 entre 5 y 7, donde la avioneta tipo Cessna con matrícula XB-PIQ color blanco con rojo cayó, dijo, en un dren.



El piloto fue identificado como Edgardo S. M., de 63 años, con domicilio en la colonia Sochiloa en Ciudad Obregón.



¿LA CAUSA? QUIZÁ UN PERRO



De manera extra oficialse comentó que el accidente ocurrió cuando la unidad despegaba y se le atravesó un perro, lo que obligó al piloto a bajar la velocidad.



Al lugar arribaron autoridades del departamento de Bomberos, Protección Civil, y otras más para evitar riesgos y llevar a cabo los protocolos correspondientes.