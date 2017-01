Trigo sin suficientes horas frío en el VY

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Las horas frío que benefician el desarrollo óptimo del trigo establecido en por lo menos el 80% del Valle del Yaqui no han sido las mismas que en el 2015-2016, y más bien se mantienen a la baja.



Alejandro Suárez Beltrán, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) explicó que aunque no se cuenta con una cifra total de la baja que se ha registrado en el Distrito de Desarrollo Rural 148 esta temporada, la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de Sonora (Remas) realiza conteos por zonas.



Por ejemplo del 1 de noviembre del 2015 al 19 de enero del 2016 en el block 910 donde también se localiza el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (Ciano) se han registrado sólo 99 horas frío, mencionó, mientras que en el 2015-2016, un total de 249.



Indicó que en el block 1423 donde también hay trigo establecido, se han registrado sólo 67 de las 188 horas del ciclo 2015-2016, de las 105 del 2014-2015 y de las 144 del 2013-2014.



"Apenas está empezando a hacer frío, ojalá siga, aún hay oportunidad, falta febrero y marzo", apuntó.



Aunque las temperaturas se han mantenido a la baja desde hace unas semanas, en el mes de noviembre aún se registraron algunas por arriba de los 40 grados que dejaron la permanencia del calor, recordó, y desde este 2017 no se ha registrado ninguna en contra de los cultivos o por debajo de los 0 grados centígrados.



"Mientras no haya bajas bruscas de temperatura no hay problemas, de que estemos calientes y baje repentinamente a 4, 2, pudiera haber la ocurrencia de una helada pero los pronósticos no marcas esa temperatura, no ha habido nada por debajo de cero, las hortalizas están muy bien", detalló.