Recupera sus sueños en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón(GH)

Apenas se había recibido como Ingeniero Agrónomo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana, cuando Federico de Jesús Cabreja Marte fue elegido por los israelitas para ser parte de un proyecto en Mérida, Yucatán.



Originario de Montecristi, una de las 32 provincias de la isla del caribe, llegó a tierra yucateca en 1992, el proyecto consistía en desarrollar invernaderos para producir tomates, pimientos que eran exportados a Chihuahua, ahí conoció a la que hoy es su esposa y posteriormente formó una familia con sus tres hijos, dos de ellos a un paso de ser profesionistas.



"Acepté ser parte del proyecto, era yo muy joven, recuerdo que exportábamos grandes cantidades a Chicago, tomate, pimientos de varios colores, después solamente se producía tomate cherry", recordó Federico de Jesús.



Diez años más tarde, un ciclón llamado "Isidoro" tumbó los invernaderos y acabó con los sueños, el esfuerzo y la historia de toda una década, en ese momento los planes eran regresar a República Dominicana, pero los israelitas voltearon a ver el Valle del Yaqui como una opción para volver a edificar ese proyecto.



"Nos quedamos sin trabajo, yo pensé en regresarme a mi país, pero en ese momento los israelitas descubrieron un lugar idóneo en el Norte del País para comenzar de nuevo y me invitaron a continuar trabajando para ellos", mencionó el dominicano.



LLEGÓ EN DICIEMBRE



Tras la tragedia de quedarse sin trabajo, un 11 de diciembre de 2003 llegó a Cajeme en busca de un nuevo sueño laboral, a partir de ese momento comenzó un nuevo reto laboral, instalándose en Bácum de primera instancia.



"El Valle del Yaqui era perfecto para este proyecto, el único problema era la falta de agua, pero se optó por trabajar con un sistema de goteo, más tarde los productores locales voltearon a vernos y esto de los invernaderos creció al 300% en la región", mencionó.



Desde entonces, Federico de Jesús tiene ya 14 años levantando invernaderos y produciendo tomate de tipo saladete y bola, nueve variedades de tomate cherry, pimiento morrón de los tres colores, así como pepino americano, pepino europeo y pepino persa.



"Ahora mismo te puedo decir que en cuestión de los invernaderos, tiene una gran cantidad de trabajadores, pero hoy en día la mano de obra no satisface la necesidad, se ha tenido que traer gente de otros lugares para poder sacar la producción", destacó el agrónomo dominicano.



¡LA COMIDA!



A su llegada a México, Cabreja Marte recuerda que fue difícil adaptarse al tipo de alimentación, ya que en República Dominicana se acostumbra a comer arroz, carne, habichuelas y en este nuevo país se encontró con el alto consumo de tortilla, alimento que no conocía.



Ahora su comida favorita es la cahuamanta un platillo preparado con carne de mantarraya y camarón, lo mejor del día para el dominicano es iniciarlo con unos tacos de este preparado de marisco, típico de la región.



Federico ahora se prepara para partir a tierra yucateca a pasar las fiestas decembrinas con su familia mexicana, a distancia sólo le tocará comunicarse con sus seres queridos dominicanos, quienes también celebran la tradición navideña.



"Allá en República Dominicana la Navidad es una gran fiesta", expresó, "acompañada de música bachata y merengue, cada familia instala también su arbolito y el 24 de diciembre todos abren las puertas de sus casas para recibir a sus seres queridos y vecinos".