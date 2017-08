Se mantienen procesos jurídicos contra "coqueros"

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Aunque desde hace meses se llevan a cabo procesos jurídicos contra más de 20 comerciantes de la Laguna del Náinari que tienen su zona de trabajo en abandono, poco a poco se avanza, expresó Juan Ovando Nenninger Antillón.



El director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, explicó que aunque hay una lista de espera o de interesados en adquirir uno de estos puestos para laborar, los propietarios no los quieren soltar, lo que complica la situación.



En esta zona de la Laguna del Náinari son 39 los puestos o kioscos, de los cuales sólo 23 están activos, expuso, de estos sólo 4 están al corriente con sus contratos y pagos con la inmobiliaria.



En tanto, agregó, el resto no ha mostrado interés por regularizarse.



"Hay un departamento jurídico que nos apoya y asesora en el manejo que se debe dar, lleva un proceso, hay gente que ha despertado interés por acercarse y ponerse al corriente.



"O bien que están rentando a otros usuarios, se está trabajando en tratar de jalar a los que no están al corriente", apuntó.



Éstos no pueden desalojarse de manera directa o espontánea pese a la falta de pago, indicó, y más bien se buscará que se interesen de nueva cuenta por reactivar su espacio de trabajo.



"Vamos a tratar de ofrecerles algo para que los motive a firmar un contrato y ya poder tener un respaldo", añadió.



La primera sección de la laguna ha sido siempre la más solicitada por el flujo de gente que llega, destacó, pero con la llegada de un nuevo empresario al final, la zona ya se reactivó en cuestión de movimiento.