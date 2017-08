Alcohol, causa de los accidentes viales en CO

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

El alcohol es la causa principal de los más de 15 accidentes viales al día y que requieren la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja, señaló José Luís Osegueda Osegueda.



Este comportamiento se ha mantenido desde hace años, dijo el coordinador de Socorros de la benemérita institución, pero suelen aumentar los fines de semana.



"Por lo regular los fines de semana es cuando hay más, pero es algo normal para nosotros, de los accidentes que se presentan en un fin de semana en un 50% van ingiriendo o bajo los efectos del alcohol", expuso.



Aunque los paramédicos de esta institución no son médicos certificadores y no es su facultad determinar o no un estado de ebriedad, se detecta en los vehículos la presencia de las bebidas etílicas, explicó, y además se detecta en el aliento de los pacientes.



Los involucrados en estos, son personas de todas las edades y sexos, quienes olvidan de manera completa la precaución, detalló.



Los accidentes que más se atienden son los de la zona urbana, mencionó, pues en los que se registran en las carreteras por lo regular los atiende personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe).



"El número siempre varía, pero por lo regular en un fin de semana podemos atender en una noche hasta 15 accidentes, 12, al igual que en un día normal se pueden atender también esa cantidad", agregó.



En julio de este año se registraron 126 de estos casos, precisó, deben evitarse estas muertes, lesiones y pérdidas.