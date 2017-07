Transportistas se manifiestan en campos agrícolas

San Ignacio Río Muerto(GH)

Por la falta de pago de fletes, más de 200 operadores del transporte de carga se manifestaron sobre los campos agrícolas en San Ignacio Río Muerto, ubicados sobre la calle 600 y Tórim, en el Valle Yaqui. San Ignacio Río Muerto



Salvador Ariel Robles Avilés, secretario general del Sindicato de Transportistas de Carga en General, explicó que al igual que el año pasado el incumplimiento en el pago de los agricultores ha sido constante y grave, por lo que se vieron obligados a tomar este tipo de acciones.



"Hay agricultores que se van de viaje de placer hasta Europa, suben fotos al facebook y nosotros aquí esperando el pago como siempre, hasta el final, y ya estamos cansados de eso", resaltó.



En esta zona son entre 30 y 50 los agricultores que no han liquidado los servicios que solicitaron tras las cosechas, expuso, y el monto del adeudo supera los 5 millones de pesos.



Abundó que cada uno de estos productores mantienen deudas de entre los 500 y los 600 mil pesos, aunque algunos de ellos también cuentan con otros adeudos arriba de los 2 millones de pesos.



La manifestación que inició el lunes pasado, se mantendrá en diferentes zonas en las afueras de cada uno de los campos agrícolas morosos, detalló, y no se moverán hasta lograr una sana negociación.



"Estamos siendo afectados con el buró de crédito, tenemos deudas con llanteras, talleres, hasta en la tienda y no se vale", agregó, "nuestro trabajo es sagrado y merecemos que nos paguen".