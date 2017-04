Vecinos de Villa Bonita y Campo 2 temen a caimán

Ciudad Obregón(GH)

Sin ser capturado sigue el caimán que fue localizado en el canal bajo, a la altura del campo dos, por parte de Protección Civil y Bomberos, pese a los diferentes rondines que se han realizado a varias horas del día, informó María Luisa Zamorano Rodríguez.



La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil manifestó que solo tienen el reporte de avistamiento, pero no se ha logrado realizar la captura por parte de las corporaciones municipales.



"Hemos estado dando recorridos, primeramente reportaron en el canal por el área de Villa Bonita y recientemente en el campo 2, pero sólo se tiene el reporte de avistamiento, no hemos podido reubicar al reptil", señaló Zamorano Rodríguez.



Mide un metro: Vecinos



Primero se agotan los recursos para la captura de esta especie sin exponer a los elementos, ya que se trata de animales muy peligrosos, expuso, también se ha dado aviso a los reportantes que se abstengan de bañarse en las aguas del canal.



Vecinos del campo 2, quienes han visto el ejemplar coincidieron que se trata de un reptil de un metro aproximadamente, que se pasea por las aguas del canal y se deja ver por la orilla, pero al percatarse de la gente, se vuelve a meter en las aguas.



"Estaba yo en mi negocio como a eso de las diez de la mañana, cuando nos avisaron que andaba el caimán, corrimos a verlo, salió a tomar el sol, se detuvo en una llanta que se encuentra a la orilla del canal, le tomamos foto, pero cuando se percató de la presencia de toda la gente se volvió a meter al agua y se retiró del lugar", manifestó Blanca Román, habitante del campo 2.



En otro lugar del canal bajo, entre las colonias El Portón y Las Areneras donde también se ha reportado la presencia del reptil, los habitantes se encuentran en alerta, ya que también existe una granja avícola y temen que pueda salir a resguardarse en esa área.



Los reportantes coincidieron que el caimán llegó a esa área porque un habitante lo tenía como mascota doméstica y al no poder conservarlo lo llevó a ese lugar, ya que extraoficialmente se sabe que hay venta clandestina de animales exóticos.