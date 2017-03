Cuide el uso del celular de sus hijos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Aunque este ciclo escolar 2016-2017 no se ha presentado ningún problema grave por el uso inadecuado del celular, el número de alumnos con los móviles en los planteles va a la alza, alertó Micaela Rodríguez Zamora.



La titular de la Dirección de Programas Preventivos en Cajeme explicó que aunque este artefacto puede ayudar en la comunicación con los padres, también puede provocar diversos actos nocivos para el desarrollo e integridad de los menores.



"Está permitido el celular siempre y cuando no sea uno de alta tecnología porque no lo utilizan responsablemente", expuso, "es cuando suben videos, incitan a la violencia, se graban, lo suben a las redes, lo comparten, el sexting se da mucho en secundaria".



Durante el ciclo escolar pasado se registraron dos casos de sexting, recordó, donde menores compartieron sus fotos semidesnudas con sus novios y fueron exhibidas en redes.



"Es causa de un daño moral y sicológico, tuvimos dos casos importantes, y se les dio la atención debida, en este ciclo no, fue en el anterior", agregó.



A esta fecha el 90% o más de los estudiantes traen consigo un teléfono conectado a Internet y cámara, abundó, y se rehúsan a utilizar el que sólo permite las llamadas.



Indicó que desde el año pasado se han llevado a cabo pláticas acerca del uso responsable de estos artefactos, pero es en casa donde se deben reforzar las medidas de prevención.