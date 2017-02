Bullying es de todos los días: Seguridad

Ciudad Obregón(GH)

Aunque es en el nivel primaria y secundaria donde más se han registrado los casos de bullying, autoridades de Seguridad Pública cuentan ya con por lo menos tres reportes de estos casos en preescolar.



Las autoridades municipales señalaron que este fenómeno se registra de manera principal mediante los insultos y los sobrenombres.



"Son de todos los días en las escuelas, no se les ha dado la importancia en las instancias que debe de tener porque inicia de una manera leve y se agudiza", se explicó, "hasta que llega a algo grave, en Cajeme no se ha tenido una denuncia formal, siempre lo paramos en las quejas que hay y reportes".



En este ciclo escolar se han reportado ya tres casos de bullying en diferentes preescolares, se dio a conocer, por lo que también a este sector se le llevan pláticas de prevención, tanto a padres, maestros, como alumnos.



Las autoridades de Seguridad Pública indicaron que una de las principales acciones erróneas que se cometen ante un caso por parte de los padres, es intentar solucionar la situación en base a amenazas, directas del padre al agresor.



Es parejo, se está mal entendiendo la equidad de género desde niños, lo principal son los sobrenombres y que un niño se hace de grupos y atacan a una víctima, por lo regular comienzan desde los grupos de primaria, pero ya se ve en preescolares, expusieron las autoridades.



La educación y el respeto se debe reforzar desde el hogar, y no solamente en los planteles escolares por parte de los maestros, destacó Seguridad Pública, y la comunicación y el amor van de la mano con la prevención.