Sienten temor por la violencia en área rural de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

A raíz de la violencia que se vive en las áreas rurales del Municipio de Cajeme, los ciudadanos están inmersos en el temor por lo que prefieren no salir de sus hogares, al menos que sea necesario.



Elena Borbón, habitante del Campo 16, comentó que viven con la incertidumbre de que pueden perder la vida por una bala perdida en algún tiroteo.



"Mejor ya no salimos a la calle, quienes no tenemos necesidad de salir no lo hacemos, ni dejamos salir a los niños a jugar", expresó, "no sabemos en qué momento puedan agarrarse a balazos".



Feliciano Cota, vecino de Pueblo Yaqui, mencionó que trata de hacer su vida normal ante la violencia que priva de la tranquilidad a los ciudadanos.



"Voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, salimos para lo más indispensable porque ya no se sabe, sea de día o de noche o a cualquier hora empieza la balacera", abundó, "pero tenemos que trabajar, estamos cansados de vivir con miedo".



Balean casa



En la medianoche del día lunes, luego de un enfrentamiento entre delincuentes, una casa ubicada en la calle 6 de abril y Emiliano Zapata en el Campo16, fue baleada, aunque no se registraron pérdidas humana ni lesionados, elementos de Seguridad Pública custodiaron el lugar.



Según algunos testigos, se escucharon alrededor de 50 detonaciones de armas de grueso calibre, después de que se diera un enfrentamiento entre delincuentes, luego uno de ellos se ocultó en el domicilio mencionado, por lo que la casa fue baleada.



En otros hechos violentos ocurridos en Ciudad Obregón, un hombre resultó con lesiones en la cabeza, después de que unos sujetos de quienes se desconoce la identidad lo golpearan con la cacha de una pistola al intentar despojarlo de su vehiculo, en la calle Sinaloa entre Carlos Conant Maldonado y Mariano Escobedo.



El agredido logró escapar de sus agresores, pero en el forcejeo se detonó el arma y una bala impactó en un carro que se encontraba estacionado.



Estos actos de violencia se suman al que ocurrió el sábado pasado en la colonia ejidal de Pueblo Yaqui, donde un domicilio recibió 190 impactos de bala, y en un vehículo se encontró una granada.