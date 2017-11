Advierten por cambios en facturación electrónica

Ciudad Obregón(GH)

La facturación electrónica con la versión 3.2 no será válida desde el 1 de diciembre de este año, expresó Alberto Mario Soto Ibarra.



La convivencia entre esta versión y la 3.3 concluirá el último día de noviembre, dijo el administrador de Servicios al Contribuyente del SAT, por lo que después de esta fecha se tendrá que exigir la nueva modalidad.



"La facturación electrónica 3.3 será el único medio para utilizarse como comprobante fiscal para los gastos de deducibilidad y otras operaciones, de ahí el recordatorio a los contribuyentes a que actualicen sus sistemas", abundó.



Desde hace semanas el Servicio de Administración Tributario comenzó con las capacitaciones correspondientes con los interesados, mencionó, ya que el cambio es inminente.



Expuso que quienes soliciten una factura podrán de manera fácil reconocer con qué sistema están emitiendo el comprobante, pues en la nueva versión no se requiere de una dirección.



"En la versión 3.2 tú tenías que poner el nombre, el domicilio, el municipio; hoy sólo con el RFC y el código postal ya está, de ahí ya se detecta que es la utilización para la versión 3.3; está es para personas físicas y morales, no habrá prórroga", recalcó.



Este cambio se anunció desde el día 1 de julio, recordó, y no requiere de trámites ni filas.