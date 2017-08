Carretera en calma al final de vacaciones

Ciudad Obregón(GH)

La carretera federal México 15 se mantiene en calma pese al término de las vacaciones para el sector educativo, informó Alberto Quiroz Ramirez.



Aunque el flujo durante los fines de semana pasados se mantuvieron por arriba de lo normal, desde el regreso de los maestros a sus labores disminuyó el movimiento, señaló el inspector en jefe de la estación de la Policía Federal (PF) en Ciudad Obregón, así como tras el regreso del nivel medio y medio superior.



"Ya bajó porque ya entraron los diferentes colegios y escuelas a clases, se ha mantenido normal, este fin estará un poco alto pero el lunes regresa de nuevo a la normalidad", abundó.



Los accidentes en este periodo se mantuvieron activos pero no constantes, añadió, y las cifras del año pasado no se alcanzaron.



Aunque no detalló el número de incidentes de esta temporada mencionó que las principales causas fueron el exceso de velocidad y la falta de precisión.