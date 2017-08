Médicos residentes se solidarizan con gremio por inseguridad

Ciudad Obregón(GH)

En busca de más seguridad para su gremio en todo el País, 100 médicos residentes del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron con un periodo de labores bajo protesta.



Andrés Ruiz Toledo, residente de cuarto año de Medicina Interna, explicó que poco a poco los asesinatos y secuestros han ido a la alza en este gremio, dejando la urgente necesidad de hacer algo al respecto.



"Esto es de todos los días, el servicio social nos lo piden para poder graduarnos como especialistas", expuso, "nos envían a zonas rurales en donde no se nos asegura nuestra seguridad".



Los casos en México han sido diversos desde hace años, y prueba de ello que en Veracruz una residente de Pediatría fue secuestrada, recordó, y en otras zonas han sido obligados a realizar cirugías sin decisiones médicas y otros han sido atacados por no haber logrado salvar a un paciente, como el caso conocido de Baja California.



"Hay veces que falta esa cultura de apoyo hacia el médico de parte de las autoridades, es grave, estamos concientes de que no es sólo contra nuestro gremio sino en general, hay una inseguridad total y la raíz del problema radica en la sociedad, más que en una agresión directa hacia nosotros, buscamos que cuando suceda las autoridades nos apoyen", mencionó.



Aunque en Cajeme muchos de los residentes han sido víctimas de robo en sus hogares o de asaltos, ningún caso se ha registrado de manera directa por la profesión que desempeñan, aclaró, pero sí temen cuando son enviados a otras zonas rurales, campiranas o a la Sierra.



Detalló que esta acción de trabajo bajo protesta se está dando de manera simultánea en otras zonas como en el Hospital la Raza en el Distrito Federal, y se dará también en esta ciudad de manera indefinida.CIUDAD OBREGÓN.- La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora manifestó su comprensión a las muestras de apoyo que médicos residentes de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2 en Ciudad Obregón mostraron ayer hacia sus compañeros de otras regiones de México que han sido víctimas de agresiones.



La manifestaciíon de los médicos residentes no afectó la prestación de los servicios en las unidades médicas de Sonora, se aseguró.



La Delegación se mantendrá cercana a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, destacaron autoridades, a efecto de preservar la seguridad y bienestar de sus médicos.