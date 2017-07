Balean ladrones a dos personas en Obregón para robarlas

OBREGÓN, Sonora(GH)

Personal de la Agencia Ministerial Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), indaga sobre los hechos donde dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego, se dio a conocer en un comunicado.



Marco “N.” y Carlos “N.”, de 23 y 19 años, respectivamente, informaron que al transitar por el Barrio la Palmita, Providencia, dos personas plenamente identificadas se les acercaron para robar sus pertenencias pero no lo lograron.



Minutos después, los mismos presuntos a bordo de una motocicleta roja interceptaron de nuevo a las víctimas y las despojaron de sus pertenencias no sin antes dispararles en varias ocasiones.



Marco “N.” resultó con heridas de proyectil en ambos brazos y Carlos “N.” con herida en pierna izquierda, heridas que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.