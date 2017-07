Pescador apuesta atrapar al caimán y ¡lo hace!

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Luego de meses de su búsqueda, alrededor de las 15:20 horas de ayer el famoso caimán del Canal Bajo fue capturado por el Cuerpo de Bomberos.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de esta Unidad, indicó que el destino de este espécimen, buscado desde el 2016, aún está en análisis, aunque está bajo resguardo sobre la calle Chihuahua.



"La intención es seguir en pláticas con la Profepa como lo hemos hecho desde un principio, ellos seguramente tendrán el mejor destino para el animal, para trasladarlo a su hábitat", expuso.



Fue el domingo, cuando con autorización del Distrito de Riego del Río Yaqui se comenzó a desfogar la zona sobre el canal de la calle 1000 a la 1200.



Al mantener este martes el flujo de agua bastante bajo, el espécimen salió, pero no antes de otro tipo de trabajos, mencionó.



La captura se logró con apoyo de un pescador especializado.



"Ya lo andábamos buscando, hicimos una apuesta (pescadores) y dijimos que íbamos a venir por él, aquí lo mirábamos porque nosotros pescamos en este canal, ya lo tenían casi acorralado", platicó Julio García, pescador, "pero como yo traía una tarraya me animé a meterme por él".



La seguridad de la ubicación de este animal permitió un monitoreo en el resto del Canal Bajo y con ello se logró descartar la posibilidad de la existencia de más de estos, destacó Villagrana Amaro, aunado a que no hubo más reportes o llamados.