Sin destrabarse conflicto entre pescadores de El Oviáchic

Ciudad Obregón(GH)

Mientras que un grupo de pescadores de Hornos inició un plantón ayer para poder ingresar a las aguas en busca de las especies marinas en la presa Álvaro Obregón, otro les impidió la entrada.



El conflicto ha estado presente desde el año pasado cuando presuntamente el número de permisos se incrementó de manera indiscriminada.



"Estamos haciendo una revisión de quién entra y quién no, también hay compañeros de la tribu yaqui que vienen a unirse a nosotros y que también son ribereños.



"Sagarpa estatal dice que no puede hacer nada contra los permisos federales, pero nosotros sí podemos como propietarios de la comunidad y del ejido", destacó Juan Beltrán Minjarez, presidente del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de Buena Vista.



Son sólo los integrantes de 21 cooperativas, y residentes de los pueblos aledaños a la presa quienes podrán ingresar a las aguas después del levantamiento de veda el pasado 16 de julio, expuso, y no los pescadores foráneos que sólo llegan a incrementar la competencia y la baja productividad.



Martha Castro, una de las integrantes del plantón del entronque hacia Rosario Tesopaco, y residente de Hornos, expuso que hasta el momento su permiso de pesca no ha sido renovado, tras eliminársele aunque sea su única fuente de trabajo. "Nosotros queremos pescar, queremos trabajar porque no hay nada de comer en la casa, ya no nos fían en la tienda ni en ninguna parte", subrayó, "tenemos gastos".



El plantón se mantendrá hasta lograr de nueva cuenta el permiso para salir a pescar, mencionó, y poder llevar el sustento a su familia.