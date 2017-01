Obregón: Balean casa en Campo 16

OBREGÓN, Sonora(GH)

Al rededor de las 12:00 de la noche de ayer, un domicilio ubicado en la calle 6 de Abril y Emiliano Zapata, del Campo 16, fue baleada por armas de grueso calibre, según se corroboró en el lugar de los hechos.



Vecinos del lugar comentaron que se trató de un enfrentamiento y alguno de los sicarios se introdujeron a ese domicilio, motivo por el que fue baleada, aunque autoridades oficiales no han confirmado esa versión.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas del atentado, elementos de Seguridad Pública resguardan el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.



El sábado pasado, una casa y una camioneta fueron baleados en la entrada de Pueblo Yaqui alrededor de las 05:40 horas, los vecinos alertaron a las corporaciones al escuchar las detonaciones.



En los primeros reportes indicaron que se encontraron alrededor de 400 casquillos de armas largas, así como cargadores de las mismas y una granada sin activar en las afueras del domicilio.



La casa presentó impactos dentro y por fuera, así como una camioneta tipo Tahoe, de color azul marino, que se encontraba en el exterior del lugar.



Las primeras unidades en responder al llamado fueron las de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, seguidas de la Policía Estatal Investigadora, así como la Policía Estatal de Seguridad Pública, seguidos de elementos del Ejército.



Hasta el momento no se han reportado lesionados, ni muertos, el lugar ya fue resguardado por las corporaciones para las investigaciones correspondientes, así como la localización de las personas que habitan el domicilio ubicado en la Calle 19 de Noviembre, entre Belisario Domínguez y Lázaro Cárdenas.