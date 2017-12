Alertan por dengue en temporada invernal

Ciudad Obregón(GH)

Aunque desde la primera semana del mes de diciembre las temperaturas se han permanecido bajas, la reproducción del mosquito transmisor del dengue se mantiene, alertó Antonio Alvídrez Labrado.



Hasta la semana epidemiológica del 9 diciembre se tenía un reporte de 39 casos, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, de los cuales 20 pertenecen a Cajeme.



"La temporada invernal no disminuye la presencia del mosco, aunque la incidencia de casos se ve más en septiembre, octubre y noviembre", comentó.



Las bajas temperaturas retrasan un poco la rápida reproducción del mosquito, dijo, pero no la elimina.



"Hay que evitar los criaderos, sin criaderos no hay moscos, necesitamos la colaboración y participación social ciudadana, hay que redoblar esfuerzos, hay que retirar cacharros, todo lo que pueda contener agua", mencionó.



El número de casos en comparación con el 2016, durante el mismo periodo, registra una reducción del 50%, destacó, gracias a los diversos programas y trabajos de combate.



Recordó que el mosquito Aedes Aegipty que es el encargado de transmitir el dengue, también puede transmitir otras enfermedades como lo es el zika y la chikungunya.