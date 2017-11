Van contra "robo hormiga" en Mercajeme

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Para evitar el "robo hormiga" que afecta durante las fechas de gran cúmulo a los comerciantes del Centro de la ciudad, directivos de Mercajeme reforzaron la seguridad.



Carlos Arce Fuentes, presidente del Consejo de Administración del Mercajeme, manifestó que aunque no hay estadísticas reales de las pérdidas que deja esta práctica, los daños son significativos.



"El robo hormiga’ ha disminuido, ha dado buenos resultados la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública; para‘El Buen Fin’ no apoyará con tres elementos más para garantizar la seguridad que tenemos", abundó.



Además, el Mercado mantiene cuatro guardias de seguridad en cada turno, indicó, aplican estrategias de prevención y precaución ante cualquier incidente.



Agregó que aunque muchos locales no están de manera oficial registrados al programa que ofrece los precios más bajos del año, gran parte del Mercado se sumó de forma informal.



"El año pasado este día teníamos un registro de 45 comercios, y hoy tenemos ya más de 65", mencionó.



La ropa, zapatos, mochilas y otros son los artículos más buscados, agregó, pero también las frutas y verduras.