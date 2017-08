Tiene capacidad asilo San Vicente para 30 abuelitos más

Ciudad Obregón(GH)

Aunque tienen dos salas con espacio para casi 30 abuelitos en situación de calle, el Asilo San Vicente no los puede recibir por falta de recursos.



Cecilia Esquer Almada, presidenta del Patronato del Asilo, explicó que este año los apoyos gubernamentales se eliminaron, por lo que enfrentan fuertes dificultades para solventar alimentación, luz, agua y demás necesidades que se presentan.



La condición de los 65 abuelos que ya se atienden es de salud con daños y de requerimientos médicos constantes, dijo, así como de uso constante de medicamentos.



En este asilo viven también 20 monjas encargadas de la atención de los abuelos, indicó, y 10 trabajadores que desayunan, comen y cenan también ahí.



FALTA APOYO



Explicó que este se mantiene de las donaciones de diversas empresas o familias, con lo cual se logra dar una atención optima a los ya instalados, pero la lista de espera para nuevos ingresos es larga y constante.



"Apoyos del Gobierno no han caído muchos, hay gente que apoya con 500, 300, no hay cuota fija, el costo por abuelo es de más de tres mil pesos (mensual), necesitamos mucho apoyo, buscamos muchas donaciones, por las temperaturas se requiere del aire acondicionado.



"Ya nos quitaron el apoyo de Peso por Peso, se redujo más bien, invitamos a todos a que nos conozcan por medio del tradicional nacimiento u otras actividades para que sepan de qué hablamos, tenemos capacidad en dos salas más, pero no el dinero", añadió.



Aperturar estas salas no sólo contempla la necesidad de alimentos, lamentó, sino también las de un gasto mayor de luz, personal y demás.