Buscan variedades más resistentes de algodón

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Con 5 variedades diferentes de algodón está trabajando el Campo Experimental Norman E. Borlaug (Ceneb) de Ciudad Obregón, en busca de encontrar mejores semillas para el próximo ciclo agrícola.



Manuel Madrid Cruz, investigador de algodón en este Centro, explicó con el establecimiento de este cultivo en sus parcelas se busca conocer sus características y viabilidad para adaptarse en esta zona y su clima, así como su rendimiento.



"Tenemos cinco variedades transgénicas, son dos que se están recomendando y las otras son nuevas, van a entrar al mercado, son todas de una compañía trasnacional, en México ahorita el programa de mejoramiento no está vigente, se está supeditado nomás a las variedades que manda esta compañía", comentó.



Apenas el 2005 el Valle del Yaqui tenía una superficie de más de 33 mil hectáreas de algodón establecidas, recordó, y en este 2017 sólo se establecieron alrededor de 500.



Expuso que esta reducción se dio tras la falta de positivos rendimientos por la presencia de enfermedades, además de que el precio ha decaído de manera significativa y drástica.



Aunque existen estos contras, diversos productores de la región han mantenido su interés por el algodón, destacó, y es por ellos que se mantienen estos experimentos.



Mencionó que los rendimientos de este ciclo agrícola de verano aún no se conocen pues las cosechas apenas iniciarán, pero en alrededor de 10 días podrán aparecer las primeras cifras.



"La idea es que si se reactiva el cultivo, tener nosotros la manera de decir: Hay estas variedades, pueden contar con ellas bajo estas condiciones, el rendimiento es tal, el hecho de que no se siembre tanto ahorita es por el precio de venta internacional, está muy bajo, está en 70 dólares el quintal, no es redituable, llegó a costar 100, 120 dólares", añadió.



China y Paquistán son los principales productores de algodón, expuso, y son quienes establecen el precio que a afectado a México.