En mal estado

Ciudad Obregón(GH)

El mal estado de los camiones del transporte urbano, problemas, sobre todo en el servicio y sus unidades son constantes y se mantienen activos en 2017.



De 200 unidades que deben transitar para ofrecer el servicio a más de 120 mil usuarios, según las últimas encuestas, sólo hay 160.



Del número de unidades en operación, sólo 60 son nuevas y están en buen estado, expuso Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano, y el resto están en malas y pésimas condiciones.



Las quejas por la tardanza, indicó, es constante entre los usuarios, aunque pocos o ninguno de ellos coloca la denuncia de manera oficial ante la Delegación o ante las empresas que operan el servicio.



"Hay unidades hechas pedazos, hay conductores groseros, pocas, si no es que casi ninguna, trae la caja para la tarjeta prepago, unos camiones ni vidrios o cristales tienen y tardan horas, no minutos", expresó Herminia López García de la colonia Sahuaripa.



Esta situación se ha intentado atacar poco a poco con la adquisición de nuevas unidades, señaló Juan Saúl Benítez Maldonado, delegado del Transporte en Cajeme, pero con la tarifa y las alzas que se han dado en insumos y los combustibles es casi imposible sufragar un crédito.



Recordó que el servicio del transporte ha mantenido un colapso desde hace años, y aunque algunos de sus puntos débiles, como los problemas entre empresas operadoras y concesionarios se han ido sanando, aún quedan otros problemas por tratar y atacar.



"No se soluciona el problema porque no hay camiones, ya se apaciguó el problema de prácticamente un año de conflicto, se establecieron 4 empresas, se quitaron concesionarios de una parte y se mandaron a otra, hay más empatía, ahora lo que se requiere son los medios parta prestar el servicio", detalló.



Una de las consecuencias de esta situación que se ha venido agravando son los taxis "ruleteros", subrayó, que al ver el cúmulo de cajemenses en espera de una unidad del transporte y estar ellos en crisis económica, deciden cobrar escasos 10-20 pesos por un traslado colectivo, quitándoles demanda y representando una competencia desleal para el transporte.



A punto de llegar unidades



Las promesas de la llegada de nuevas unidades al servicio se han mantenido activas y con diversos cambios, sobre todo en cuestión de la llegada de las unidades, indicaron autoridades.



Tusec, fue una de las primeras empresas concesionarias que adquirió nuevos camiones, se dijo, pero a los pocos días se tuvieron que regresar por la falta de ingresos para pagarlas.



Después de esto, Tramo también intentó adquirir mejoras en el tema, así como las otras empresas, pero pese a los apoyos, poco se ha logrado.La tarifa no se puede incrementar al ofrecerse un mal servicio, no da abasto para cubrir las necesidades que se dan día a día en las zonas de vandalismo, daños en unidades por mal estado de las calles, créditos y demás.



"Los concesionarios están viendo que con la tarifa que hay no van a poder pagar los camiones, Tramo encargó 50 camiones, ya le trajeron 25", expuso, "se están dando cuenta que no podrán pagarlos, están viendo ese problema, pero hay otro más, el salario de las personas que utilizan el transporte también es bajo, es un círculo perverso en el que estamos envueltos", lamentó el delegado.



Aunque los avances han sido lentos, han sido también seguros, agregó, y se espera que los problemas puedan pronto solucionarse de manera completa a favor del usuario.



Vidrios rotos, asientos en malas condiciones, láminas sueltas, son solo algunas de las principales características de las unidades del transporte público en Ciudad Obregón.