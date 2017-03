Se alistan para trilla del trigo en el Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Un avance del 80% se ha registrado hasta el momento en las más de 140 mil hectáreas de trigo establecidas en el Valle del Yaqui, informó Antonio Fornés Gastelum.



El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui indicó que después de culminar al 100% con los riegos, para mediados del mes de abril, se iniciará con las primeras trillas.



"Estamos ya en el último riego, en una parte ya se le dio, a fin de mes casi andaríamos finalizando los riegos, en un 80%, esperaremos a la hora de la trilla a ver como salimos", comentó.



Aunque investigadores agrícolas afirmaron que se iba a registrar una disminución en los rendimientos por hectárea por la falta de horas frío, aún nada está escrito, indicó, y se espera un panorama no tan crítico como se pronosticó.



"Se prevé que entre el 15 y 20 de abril inicien las trillas, el trigo tiene una apariencia buena, sin embargo hubo muchas horas frío menos que la anteriores, el clima no favoreció, le estamos apostando a la variedad", mencionó.



Este año el cereal dorado, que representa la superficie principal en este valle, rompió su resistencia a la roya, recordó, y todos los gastos que esto conllevó se esperan recuperar.



"Ojala que cuando menos salgamos con gastos, son como 160 mil hectáreas de trigo, hasta ahorita no el 100% está fumigado porque aún hay trigo joven, pero sí se fumigará", añadió.



Las cosechas del trigo de manera general se darán alrededor del mes de mayo, destacó, fecha en la que como cada año se espera una gran derrama económica para la localidad y un sin fin de empleos.