Advierten posibilidad de huelga en el Itson

CIUDAD OBREGÓN(GH)

El próximo martes 20 de febrero podría estallar la primera huelga laboral en la historia del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), si antes no se llega a un arreglo salarial y contractual entre las autoridades y el sindicato de la institución, advirtió Ana Cecilia Valdez Castro,



La secretaria general del Suttitson manifestó que hasta el momento se ha recibido una propuesta del aumento del 4.31% y considera que no es suficiente por el poder adquisitivo comparado con el 2017, por los indicadores económicos como la inflación, canasta básica, incrementos de gasolina que impactan en la economía.



"Rechazamos este incremento que nos ofrece la parte patronal del 4.31%, esperamos una mejor propuesta para el transcurso de estos días, a más tardar el día lunes.



"Ese día tenemos una asamblea con el gremio", apuntó, "en caso de no ser aceptada la propuesta, nos vamos a huelga este martes".



La líder del Sindicato expuso que se consiguió avance en las negociaciones, porque en la primera propuesta se había ofrecido un incremento del 3.1% al salario y en la segunda se ofreció el 4.31%, pero la base trabajadora no está conforme con este incremento.



Agregó que también se obtuvieron avances en las prestaciones no ligadas al salario, como incrementos en las ayudas en gastos de funeral, guardería, nacimientos, vales de despensa, bonos de servicio, gastos médicos, vales de despensa, útiles escolares y estímulos de permanencia que se dan por quinquenio a partir de los 15 años laborados.



Valdez Castro insistió en que lo que más le interesa al gremio es el aumento salarial para poder hacer frente a la economía familiar, conformado por 510 integrantes, entre académicos y administrativos.