Se oponen a demolición de escuela en Cócorit

En contra de la demolición de su escuela se encuentran padres y alumnos de la Escuela Primaria Cámara Júnior de Cócorit.



Guadalupe Polanco Castro, una de las madres de familia, explicó que para expresar su inconformidad en el tema realizaron ayer una pedaleada sobre la Comisaría.



El plantel escolar se reubicará en las inmediaciones de la colonia El Zapatito, al interferir con el proyecto de la Plaza, expuso, en busca de que la zona sea reconocida como Pueblo Mágico, aunque el proyecto en sí nunca ha llegado a sus manos.



"No nos han presentado ningún proyecto, nomás los recursos que porque están construyendo una nueva escuela, estamos marchando a favor de 300 niños, están pisoteando sus derechos de tener un lugar seguro donde estudiar", subrayó.



La institución educativa tiene más de 40 años trabajando, al ser construido en 1967, y ha formado a centenares de generaciones, señaló José Ángel Varela, otro de los padres de familia, y no es justa su reubicación.



"Quieren remover la escuela a un lugar que no es seguro, están unas tierras y está sola la escuela para allá, dicen que ya está un nuevo proyecto, a nosotros nadie nos lo ha presentado, dicen que hay una maqueta, yo no la e visto", mencionó.



Pese a sus años de trabajo y a las necesidades que se tienen en algunos techos, el plantel esta en óptimas condiciones, se detalló, y no es necesaria su reubicación.Durante la pedaleada padres señalaron también que de manera extra oficial se habla de que el plantel será derribado para la construcción de una zona para eventos culturales.



Buscan mejorar Cócorit para que sea Pueblo Mágico.



CIUDAD OBREGÓN.- Son diversas las modificaciones que se emprenderán en la Comisaría de Cócorit en busca de que sea denominado como Pueblo Mágico este año, destacaron autoridades municipales.



Entre sus cambios está la reubicación de la Escuela Primaria Cámara Júnior, se dio a conocer, en la cual se invertirán más de 37 millones de pesos por parte de la Iniciativa Privada (IP).



Las autoridades municipales indicaron que están muy adelantados los trabajos, pues las inversiones que se realizan son para mejorar la fisonomía de la Comisaría Cócorit.