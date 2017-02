Denuncian vecinos envenenamiento de más de 30 mascotas

Ciudad Obregón(GH)

Más de 30 perros y gatos han sido envenenados desde el 2016 en Pueblo Yaqui, lamentó Luz Esther Salazar León.



Aunque las denuncias por los casos ya se colocaron de manera formal ante la Procuraduría General de Justicia y el Ministerio Público, la presidenta de la Casa Hogar para Perros Desprotegidos aseguró no tener avances en los hechos.



"Hacemos el llamado a la Gobernadora y al procurador de Justicia, tienen autoridad para decirles a los ministerios públicos y a cualquier autoridad que vean esto y que si se tiene que proceder se proceda, que hagan órdenes de cateo, que si se haya culpable se de cárcel o multas fuertes, desde el año pasado estamos viendo esto", abundó.



El problema en Pueblo Yaqui ha continuado este año, dijo, y este mes de febrero son tres los canes detectados muertos a causa de un raticida, pero hay otros casos más en la colonia Libertad y Sóstenes Valenzuela.



"En lo que va del año son tres reportes, pero uno de ellos, el de Pueblo Yaqui, equivale a más porque van como 27 perros y gatos muertos, desde el año pasado y éste.



"Anoche después de poner la denuncia nos siguieron mandando fotos de dos gatos agonizando", añadió.



Otros casos



El año pasado se registraron diversos casos en otras colonias como la Jardines del Valle, mencionó, donde las sanciones fueron multas mínimas de mil pesos.



"Hay que empezar a trabajar y castigar a quienes maltratan animales, en otros estados ya se está aplicando cárcel, se necesita que la autoridad entre en vigor, Seguridad Pública hace su trabajo pero dicen que no pueden meterse a hacer cateos, sólo van y toman nota, eso no resuelve el problema, no es una investigación", subrayó.



El veneno con el que se está dando muerte a los animales en las diversas zonas, puede llegar a manos u objetos de cualquier menor, alertó, y dejar consecuencias graves en su salud.



"No vamos a descansar, no queremos las multas de mil pesos, eso es para maltratos, violencia, esto es un asesinato, en el caso del año pasado, aún no se ha pagado la última multa, no entiende la gente, les ponen multas y las pagan cuando quieren, esa señora ya debería estar en la cárcel porque mató muchos perros", concluyó.