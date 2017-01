Piden a los habitantes de Providencia no enfrentarse a ladrones

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Luego de la ola de robos que se vive en la comunidad de Providencia y que la ciudadanía amenaza con hacer justicia por su propia mano, autoridades de Seguridad Pública exhortaron a la población a que se organicen en grupos de autoprotección.



Las autoridades de Seguridad Pública resaltaron que el hacer justicia por su propia mano no es conveniente ya que los ciudadanos corren más riesgo.



Es muy distinto la autoprotección a la autodefensa, se abundó, no es conveniente porque se van a enfrentar a delincuentes y el mayor riesgo lo corre la ciudadanía.



Se pidió que se tenga coordinación con la Policía Municipal, la cual incrementará de forma considerable el número de elementos.



Se dio a conocer que las autoridades municipales hicieron un compromiso de depurar la corporación policiaca y a través de los procedimientos van a salir un número considerable de policías.



El nuevo comandante de Providencia, Naman Inocente Ramírez Chang, dijo que el día de ayer tuvieron una reunión con los vecinos con quienes se acordó trabajar de manera coordinada para acabar con los robos.



Vecinos desesperados



Alberto Cuen, residente de la Comisaría de Providencia, ubicada a unos minutos de Ciudad Obregón, manifestó que si no reciben apoyo de las autoridades ellos mismos harán justicia.



Luz Elena Miranda aseguró que ya saben quiénes son los ladrones por lo que si no son arrestados, los mismos vecinos los entregarán a la justicia.



Pedro González estimó que se presentan hasta tres robos al día, por lo que si se presenta la oportunidad, los mismos vecinos harán justicia.



Los vecinos se quejan de que cuando arrestan a un ladrón más tarda en entrar que en salir de la cárcel por el nuevo Sistema de Justicia Penal.