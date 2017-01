Itson se prepara e inicia plan de austeridad en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Ante el aumento de los combustibles y la incertidumbre de si llegarán recursos extraordinarios, los directivos del Instituto Tecnológico de Sonora, (Itson) implementarán un plan de austeridad.



El rector del Itson, Javier Vales García, manifestó que los programas de becas no se verán afectados ya que no se prevén recortes al presupuesto de ingresos del Tecnológico, pero los recursos extraordinarios para proyectos de desarrollo son inciertos.



"Haremos recortes en contrataciones, gasolina, celulares y demás, que nos ayuden a tener una mejor conducción de la universidad", abundó, "esto nos lleva a no solo ajustar nuestro ritmo de gatos sino ser más creativos en generar nuestros propios ingresos".



Precisó que el ahorro será de 5 millones de pesos y se ajustarán al presupuesto de egresos del Itson, de mil 200 millones de pesos.



"Evidentemente, el 2017 va a incluir recortes presupuestales importantes, sin embargo, nos notifican que a nivel nacional y del Estado que se mantiene el mismo presupuesto de operación de la Universidad", agregó.



Hoy último día



Este miércoles 18 de enero es el último día de inscripciones señaló el rector del Itson y hasta el momento se han inscrito 14 mil 652 alumnos.



Precisó que las carreras con mayor demanda son las de Ingeniero Industrial y de Sistemas, Administración de Empresas, mientras el 82 % de los alumnos se inscribió en línea.



El 9 de enero inician las clases para alumnos de posgrado, indicó, y hasta el momento se han inscrito 464 estudiantes.