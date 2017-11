Estafan a cajemenses; exigen su dinero, pero cierran asociación

CIUDAD OBREGÓN(GH)

De un día para otro las oficinas de Apoyo Emprendedor Sonora Asociación Civil (Aempreson A.C), se vaciaron y desaparecieron junto con sus representantes, quienes solicitaban donaciones a jubilados y pensionados a cambio de liquidar sus créditos ante el banco.



Una de las "beneficiadas" desde hace más de un año, explicó que la organización se dedicaba presuntamente a ayudar a los que menos tenían y que enfrentaban problemas con instituciones bancarias o financieras.



"Tú solicitabas un crédito por nómina o con una financiera, banco, lo que fuera… ibas y donabas el 50% de ese préstamo, lo tenías que comprobar y ellos te pagaban el total de ese préstamo, o sea tú te quedabas con un 50% y no pagabas nada, te liquidaban el adeudo total en ocho meses", relató quien pidió anonimato.



Una maestra jubilada en dos ocasiones corrió con la suerte de "ayudar" y de ser "beneficiada" por medio de este procedimiento; ahora las oficinas desaparecieron con las donaciones de más de 7 mil cajemenses, y sin pagar sus adeudos.



MONTO MENOR



Otro de los afectados expuso que el monto menor que entraba en la "convocatoria" era el de 30 mil pesos, pero había quienes solicitaban hasta los 250 mil.



El dinero era utilizado para la adquisición de vehículos, mejoras en el hogar o para abrir un negocio, platicó, o simplemente ingresaban a la asociación para corroborar la versión del "dinero fácil".



"Lo platicaron muy bonito todo, en la plática te dicen muchas cosas que según se iban hacer, si presentía un riesgo, a mí me prestaban 120 mil pesos pero dije: No, 30 nomás, para ver si era cierto, y resulta que me quedé con toda la deuda y sin el dinero completo del préstamo, los intereses se me van a ir hasta cinco años", mencionó.



Los líderes o representantes de esta asociación se desconocen, y ahora muchas familias no saben a qué autoridad o instancia acudir a solicitar la resolución de la estafa, indicó, pues la Procuraduría Federal del Consumidor ha informado no ser la instancia pertinente.