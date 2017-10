Ratifican apoyo a gasoducto

Ciudad Obregón(GH)

Integrantes de los ocho pueblos yaquis establecidos en el Sur de Sonora ratificaron ayer su apoyo al paso del gasoducto por sus tierras ante el Tribunal Séptimo de Distrito.



César Cota Tórtola, secretario tradicional de la Loma de Guamúchil pueblo de Cócorit, expuso que un solo grupo no puede anteponer sus intereses por encima del resto de la etnia, del mismo desarrollo necesario para la región.



"Venimos a decirles que no es un solo grupo al que deben escuchar, venimos a notificarles con un documento que nos tomen en cuenta como los ocho pueblos que estamos a favor del gasoducto, no un pueblo va a decidir por los ocho, deben tomar en cuenta a Belem, Huírivis, Pótam, Vícam Pueblo, Ráhum, Tórim, Loma de Guámuchil, Cócorit y las autoridades de Loma de Bácum", expuso.



El territorio es de todos y no es necesario iniciar con acciones legales para tomar decisiones en el, dijo, pues son tierras comunales.



"Si nosotros dejamos pasar este asunto, al rato cualquier ciudadano de la etnia hará lo que quiera como lo está haciendo este grupo, debemos tener una buena respuesta a nosotros", mencionó.



El conflicto que se desató de este tema ha sido sólo a causa de sus acciones, añadió, pues fueron ellos quienes ordenaron y aceptaron la violencia entre hermanos.



"Nosotros no tenemos porqué acudir a gente externa", subrayó, "ahorita la que manda es la autoridad".