"El cáncer me ayudó a darme cuenta de mi creatividad"

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Luchar contra la corriente y enfrentar las adversidades de la vida, no es nada fácil, pero Isabel León perdió el miedo y lo superó para avanzar con gran fuerza.



El cáncer y un accidente vial que sufrió cuando venía de Caborca a recibir tratamiento oncológico, obligó a Isabel León y a su familia a cambiar su residencia a esta ciudad, donde se dedica a tejer.



Hace tres años recibió el diagnóstico, situación que fue devastadora pero tenía que fortalecerse y se acercó a la agrupación Estoy Contigo.



Las mujeres de la agrupación se encargaron de ayudarle en su recuperación física y de salud, después la integraron al "círculo de bienestar", un centro donde se brindan actividades gratuitas para personas que en tratamiento oncológico.



Ahí aprendió a tejer y hoy ha elaborado decenas de prendas que han significado una gran terapia en la lucha contra el cáncer.



"En mi infancia mi abuela me había enseñado a tejer, ahora retomé esa enseñanza que ha despertado en mí un gran talento que desconocía, lo que más me gusta hacer son blusas y vestidos", manifestó.



Estambre, agujas y ganchos se han convertido en los mejores aliados de Isabel para superar el cáncer en el sistema linfático, hace dos semanas terminó con su tratamiento y hoy está lista para disfrutar de su segunda oportunidad de vida.



"Nunca es tarde para descubrir los talentos que Dios nos dio, el cáncer me ayudó a darme cuenta cuánta creatividad tenía en mis manos para tejer lindas prendas", aseguró.