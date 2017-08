Hombre muere al lanzarse del tercer piso de la UMAE

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Un adulto mayor no identificado falleció ayer luego de lanzarse al vacío ayer del tercer piso de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 2 del IMSS.



La tragedia ocurrió alrededor de las 12:42 horas del pasado miércoles en el edificio de especialidades, ubicado en calle Hidalgo final.



Mediante un comunicado de prensa, autoridades del IMSS en Sonora lamentaron el fallecimiento de la persona del sexo masculino de aproximadamente entre 65 y 70 años de edad, quien decidió quitarse la vida al arrojarse desde el tercer piso del UMAE.



Las autoridades del IMSS-Sonora informaron que se desconoce el nombre de la víctima y por lo tanto se desconoce si la persona era o no derechohabiente del Instituto.



También se ignora de dónde era la víctima, ya que al parecer no iba acompañado por familiar alguno.