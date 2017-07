CFE aconseja practicar el ahorro de energía

Ciudad Obregón(GH)

La práctica del ahorro de energía es ideal para lograr una reducción en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó el superintendente Édgar Camacho Apodaca.



Explicó que el servicio y el mantenimiento del aire acondicionado es primordial para este ahorro así como el mantener apagado los electrodomésticos o electrónicos que no se van utilizar.



"Hay que mantener la temperatura entre los 22 y los 25, es muy extrema la temperatura que tenemos aquí en la localidad y queremos tener 18, 19 grados dentro de una habitación.



"Es muy complicado, lo que se recomienda es tener una temperatura media de 25 grados para que el compresor esté entrando y saliendo y gaste menos energía a la hora del consumo", abundó.



Ventilar la vivienda al llegar o antes de encender el aire acondicionado o un abanico es también otra de las acciones que debemos aplicar para ayudarle a los aparatos a no exceder su consumo de energía, explicó, y así evitar altos cobros en esta temporada.



Recordó que en este momento está activa la tarifa preferencial de verano que arrancó desde el pasado mes de mayo y que concluirá en octubre próximo.



Pintar la vivienda de colores claros atrae el no incremento de la temperatura, indicó, y es importante también generar algún tipo de sombra con la flora.



No meter alimentos muy calientes al refrigerador es también importante, así como no meter alimentos congelados al microondas, platicó.