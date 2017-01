Habitantes de Loma de Bácum se manifiestan por gasoducto

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Habitantes de la población Loma de Bácum se manifestaron a las afueras del Juzgado Séptimo de Distrito Federal en Ciudad Obregón, en protesta de que no se ha dado una resolución en el tema del gasoducto.



Apoyados por un grupo de ciudadanos bloquearon la calle Sahuaripa y Náinari además en señal de firmeza ejecutaron la danza del venado.



Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en solidaridad con los habitantes, también se unieron a la manifestación y bloquearon la avenida.







El trazo proyectado para la construcción del gasoducto Sonora, en el tramo Guaymas-El Oro, es el punto de conflicto de los yaquis de Bácum que se oponen a la obra porque la consideran riesgosa, aunque la empresa les ha expuesto que la construcción e infraestructura son seguras.



El proyecto que distribuirá gas natural para la generación de energía eléctrica, recorre 831 kilómetros de la entidad con un trazo casi paralelo a la costa, de los cuales, 84 kilómetros se ubican dentro de territorio que pertenece a la tribu Yaqui.



El tramo donde actualmente la empresa y las instituciones del Gobierno federal enfrentan un proceso legal para detener la construcción de la obra, es el comprendido entre las comunidades de Guaymas, en Sonora y El Oro, en Sinaloa.



Un grupo de indígenas yaquis, habitantes del pueblo de Loma de Bácum, interpusieron un recurso legal de amparo contra el avance de la obra por su territorio, al considerar que la tubería pasa cercana a sus comunidades y temen un accidente.



La obra es segura: Empresa



La postura de la empresa es que se observan todos los lineamientos de seguridad y las posibilidades de accidente son mínimas, según Juan Rodríguez Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de IEnova, empresa de la que es filial Gasoducto de Aguaprieta, compañía que construye el proyecto en la región.



"La empresa ha efectuado el diseño del gasoducto considerando todos los requerimientos de seguridad de la Norma Oficial Mexicana y ha desarrollado un programa de gestión de la integridad de gasoductos para garantizar que existan tuberías seguras y protegidas en las comunidades", puntualizó.



Entre las medidas de seguridad con las que cuenta el gasoducto, dijo, se encuentra un sistema de control de flujo con válvulas cada 30 kilómetros que son operadas de manera automática y en forma remota, que interrumpen el flujo en caso necesario.



Agregó que los tubos tienen un espesor mínimo de 11 milímetros y la soldadura inspeccionada por rayos X, es probado de manera hidráulica para comprobar la presión y tiene un recubrimiento de pintura epóxica para evitar la corrosión, entre otras medidas.



La obra de ingeniería, resaltó, cuenta con una ruta alterna a la trazada de forma original, que de seguirla ocasionaría un retraso significativo a su operación, por lo que buscarán continuar en la ruta actual hasta concluirla.



La empresa entregó en agosto de 2014 a autoridades federales y a la etnia durante la consulta para obtener su aprobación para el proyecto el documento titulado "Material Informativo sobre el Proyecto Gasoducto Sonora en su tramo Guaymas-El Oro", según se observa en el portal de la Secretaría de Energía.



En ese informe se señala que la ruta del gasoducto se proyectó lo más alejada posible de zonas de asentamientos humanos y también por sitios donde se facilitara el suministro de materiales y equipo de construcción.



El trazo por donde pasa el gasoducto recorre los municipios de Guaymas, Bácum, Empalme, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Álamos, en la entidad; en el tramo Guaymas - El Oro son 189 comunidades de Sonora y Sinaloa.



Hay desinformación: Opositores



Para Martín Valencia Cruz, secretario de las autoridades tradicionales de Loma de Bácum, la desinformación sobre la obra y las medidas de seguridad, principalmente, fueron la causa para dar la negativa a la construcción del gasoducto en su territorio.



Rodrigo González Enríquez, asesor técnico de los yaquis de Loma de Bácum y experto en proyectos de impacto ambiental, aseguró que la empresa privilegió el trazo más económico y dejó de lado factores como el social y el ecológico.



Señaló que la misma empresa tenía un trazo alterno para la obra, el cual no tocaba territorio Yaqui y que pasaría por el lado Norte de la Sierra del Bacatete y requeriría un ramal de entre 30 y 40 kilómetros de longitud para conectarse a localidades como Ciudad Obregón, por ejemplo, y proveerlas de gas natural.



"No se vale sólo ganar dinero si se afecta a otros sectores. Y el proyecto si se hubiera venido por este extremo, hubiera asegurado que no afecta a la población, a la sociedad indígena, que no afecta los recursos naturales que están por esta parte… si se va por ese lado esto queda como un proyecto con mayor sustentabilidad", consideró.



El principal peligro, dijo, lo representa una probable explosión porque el rango de afectación sería de hasta tres kilómetros; en el primero se perdería toda vida humana, vegetal y animal; en el segundo, habría pérdidas económicas y graves quemaduras en personas y animales, mientras que en el tercero se generarían daños materiales.



"Ellos determinaron que cada 30 kilómetros iban a poner una válvula, si la primera válvula más o menos está en Empalme, a los 30 kilómetros habrá otra que sería en Vícam y a los 30 kilómetros otra que podría ser Bácum, dentro de territorio Yaqui, entonces, habría sólo dos válvulas", explicó.



Al ocurrir una explosión, expuso, se cierran las válvulas por tramo, por lo que la extinción de un incendio tardaría el tiempo en que se consuma la cantidad de gas metano que circula por el ducto.



Como ejemplo de la preocupación de los opositores es que en la comunidad de Loma de Bácum, el gasoducto pasa a 700 metros de las primeras viviendas y en Estación Oroz, poblado ubicado al Oriente del entronque al pueblo de Pótam, una escuela primaria rural, que alberga a 90 niños, está a 591 metros del trazo de la obra.



En medio de este conflicto, la empresa defiende el gasoducto y todo el proceso que requirió el proyecto, mientras que los yaquis opositores aseguran que lucharán porque se redirija la obra por una nueva ruta que no pase cercana a sus comunidades.