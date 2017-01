Debe México combatir dependencia de EU: Canaco

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La falta de capacidad de los gobiernos pasados y en turno han dejado un periodo más de dependencia a Estados Unidos, lamentó Édgar Manríquez Barreras.



A una semana de que arribe al poder el nuevo presidente de dicha nación, Donald Trump, el País sigue dependiendo en muchos sectores, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), cosa que no debe suceder y urge cambiar.



"Se debería incentivar el empresariado mexicano, incentivar más la inversión nacional, no es el mismo incentivo el que se le da a una empresa extranjera para que llegue y se instale en un municipio, en un estado, en el País, que el que se le dá a una nacional".



"Si los ponemos a la par", agregó, "podemos tener una reacción muy importante".



Incrementar la deducibilidad y bajar los impuestos es otra de las medidas que los gobiernos deberían tomar en busca de fomentar el consume interno en México, señaló.



En México la situación económica no es muy alentadora por el incremento del 15% en los insumos, expuso, tras el alza de los combustibles y la energía eléctrica, por lo que es más que necesario apostarle más a las empresas locales, en busca también de más empleos.