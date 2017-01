Madres de familia piden transparencia en becas

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Madres de familia de la Escuela Primaria Revolución de la Comisaría de Providencia solicitaron ante la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) transparencia en el tema de becas.Mónica Rodríguez Suárez, una de las inconformes, manifestó que fueron 77 los menores con positivas calificaciones los que solicitaron el estímulo para este ciclo, pero a sólo 6 se les autorizó."Este es el primer ciclo que no nos llegan, de las 77 que se tramitaron sólo llegaron 6, son muchas y queremos saber el por qué, aquí nos dieron un teléfono para que habláramos y nos salen que no se dan información", apuntó.En la Secretaría no se les resolvió el tema, agregó, y la atención no fue la adecuada."¿Fueron cientos de papás a los que nos faltó entregar algo?, esto a pesar de todas las manos por las qué pasó (la documentación), se dice que las becas sí bajaron, pero que no llegan a sus destinos", abundó, "es lo que estamos averiguando, queremos una instancia que nos comprueben lo qué pasó".Inés Apodaca, otra de las madres de familia, indicó que la documentación que se entrega para las solicitudes es revisada de manera previa, por lo que la falta de una firma no debió ser la razón para negar el incentivo.Ariel Solis Hurtado, delgado de la SEC en la zona Yaqui indicó que hasta el momento son 3 mil 600 las becas entregadas por parte del Instituto de Becas, y que dichos pagos van en tiempo y forma, pese a que falta otro número desconocido para la zona.