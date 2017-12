Sobrevivientes de cáncer de mama reciben prótesis

Ciudad Obregón(GH)

Con la entrega de 100 prótesis a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, recuperarán su completa autoestima y personalidad, tras la mastectomía radical a la que se sometieron.



Rubí Castro de Padilla, directora honoraria de Promotoras Sociales Voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que el programa "Soy Rosa IMSS", es la primera vez que se ejecuta, en favor no sólo de las derechohabientes de este servicio médico, sino de otros más.



Las prótesis artesanales son elaboradas por el mismo voluntariado pero en la Ciudad de México, destacó, y han aprobado el control de calidad.



"La entrega no nomás es para cubrir la parte física, las mujeres no sólo somos esa parte del cuerpo, sin embargo, busca mejorar la calidad de vida, el peso, la postura, son mujeres que han sobrevivido a la patología, más de 100 mujeres fuertes y de pie, eleva el autoestima", apuntó.



Estas prótesis artesanales se entregaron de manera gratuita a quienes no pueden costearse una por sí mismas, platicó, y el apoyo es para mujeres de diversos municipios de Sonora y Los Mochis, Sinaloa.



"Antes sustituían esta prótesis con cualquier cosa, cualquier material", mencionó.



Lilia Corrales Murillo, una de las sobrevivientes de esta enfermedad, recordó que aunque su diagnóstico no fue aceptado de manera fácil, ni por ella, ni por su familia, lo afrontó con fuerza, y ahora está en recuperación.



"El diagnóstico es catastrófico como te lo digan, es sentencia de muerte, no sabes qué hacer, es muy difícil enfrentarlo y hablarlo con la familia, pero tienes que hacerle frente.



"Las prótesis ayudan en la autoestima, notas que la ropa no se te ve bien, no te queda bien, por cuestiones físicas; cuando no traes el peso balanceado llegan un sinfín de problemas físicos, es importante esta prótesis", concluyó.