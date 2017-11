Taxistas de Cajeme en protestas por Uber

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Por segunda vez en esta semana, los concesionarios y operadores de los taxis tradicionales se manifestaron en diferentes puntos para exigir la salida de Uber de Ciudad Obregón.



Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Choferes de Cajeme, resaltó que la problemática tiene ya varios meses, pero ahora se ha salido de control con diversos enfrentamientos.



Desde el sector Centro salió un contingente de 200 taxistas, de 700 concesiones, rumbo al Palacio Municipal, donde bloquearon la calle Allende desde la Sonora a la Sinaloa.



Mientras las unidades bloqueaban el paso del carril Norte, los taxistas acudieron a la Delegación del Transporte, dijo, para hablar de manera directa con su representante.



"Dicen que están en un diálogo con el señor presidente para llegar a un acuerdo autoridad municipal y estatal y tomen medidas sobre Uber, sabemos que es ilegal y es lo que estamos solicitando, que actúen", recalcó.



Juan Saúl Benítez Maldonado, delegado de la Dirección del Transporte, manifestó que el trabajo de inspección en el servicio se aplicó de manera exitosa, logrando la detención de siete Uber hace 3 meses, pero las acciones quedaron suspendidas tras exponerse la integridad de los inspectores.



Navojoa, decomisan Uber



La primera unidad del servicio Uber en Navojoa fue decomisada ayer por no contar con los permisos necesarios para trabajar, informó José Ramiro Félix Ross.



El delegado de Transporte en el Sur de Sonora indicó que por medio de la aplicación de Uber detectaron el vehículo Chevrolet modelo 2016 con placas de circulación número WN4622.



El conductor fue identificado como Wilfrido, originario de Ciudad Obregón, señaló, quien fue sancionado con una multa de 7 mil 549 pesos, además del pago de la grúa y gastos por los días que pase el vehículo en el "corralón".



Además del vehículo decomisado aún operan tres carros del servicio Uber en Navojoa que no cuentan con los permisos para trabajar, de los cuales dos son de Navojoa y uno de Ciudad Obregón.



Desaparece aplicación Uber en Guaymas



Desde el pasado martes a temprana hora, los vehículos que trabajan dentro de la plataforma Uber desparecieron de Guaymas, tras la advertencia que lanzaron las autoridades del Transporte de sacarlos y sancionarlos.



Al buscar en la aplicación de la compañía un automóvil de transporte en cualquier punto de la ciudad, no aparece ninguno cercano, distinto a lo que ocurrió el lunes por la noche, cuando había disponibles ocho.



Jaime Iván Cota Castro, delegado regional del Transporte, informó que se reunió con los mandos policiacos para acordar el inicio de los operativos contra los vehículos que prestan el traslado de personas a través de medios electrónicos.



La empresa inició operaciones en el Municipio el 6 de noviembre a la par de otros lugares de Sonora.



