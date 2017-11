Yaquis se manifiestan en caseta de cobro

Ciudad Obregón(GH)

Con una manifestación en pleno mediodía, los integrantes de la etnia Yaqui del pueblo de la Loma de Bácum y Guamúchil, exigieron la libertad de Fidencio Aldama Pérez, preso por el asesinato de otro indígena el pasado 21 de octubre del 2016.



Faustina Fuentes González, vocera de las mujeres de la etnia, recordó que en dicha fecha se registró un enfrentamiento entre hermanos en la Loma de Bácum, a raíz del conflicto por el paso del gasoducto.



Alrededor de las 13:00 horas, el contingente arribó con pancartas y lonas a la Caseta 150, que ya tiene cuatro días tomada por las Mujeres Activas de Sonora, explicó, y una hora más tarde partieron hacia las afueras del Centro de Reinserción Social donde se encuentra su hermano yaqui.



"Estamos en apoyo a Fidencio, está preso siendo inocente, pedimos a todas las leyes que se nos respete, estamos exigiendo nuestros derechos de yaquis, de indígenas, que se nos respeten nuestros usos y costumbres, no hemos recibido ninguna respuesta de ninguna autoridad", resaltó.



Jesús Moroyoqui Ramírez, otro integrante de la etnia, indicó que el proceso de Fidencio sigue en el juicio intermedio donde no se le ha podido comprobar su culpabilidad, y temen un seguimiento "amañado".



"Es un preso político, ya tiene un año y no se ha comprobado su culpabilidad, ya viene el juicio final y no queremos que a la usanza del viejo régimen, que el que esté en prisión a alguien le convenga", mencionó.



En la manifestación estuvo presente la madre de Fidencio.



Alba Luz Borbón Flores, presidenta de la Asociación de Mujeres Activas de Sonora, quien ha mantenido el libre tránsito en dicha caseta, detalló que los recursos donados por la población durante esa hora serán destinados a la defensa del hermano Yaqui.