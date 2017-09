"Bajo la lupa" entrada y salida en Obregón

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque no se cuenta con reportes claros o denuncias que arrojen el número de asaltos que se han registrado en la entrada o salida Norte de Ciudad Obregón, las corporaciones trabajan en el problema que está presente, según la población.



Alberto Quiroz Ramírez, inspector de la Policía Federal (PF), Estación Ciudad Obregón, explicó que aunque es el Ministerio Público, quien recibe las denuncias por asaltos, la zona de la entrada o salida Norte, donde vecinos señalan que está el problema, está bajo constante supervisión por el flujo vehicular.



En coordinación con la Policía Municipal se emplean diversas estrategias de combate y prevención de delitos, dijo, las cuales no se pueden revelar.



"Venimos a trabajar en conjunto, estamos llevando diferentes operativos, pero no se pueden decir, es secrecia, alertaría a la delincuencia, pero sí estamos trabajando.



"Aquí no nos han llegado reportes de asaltos, en este caso el Ministerio Público pudiera dar alguna estadística, nosotros hacemos la vigilancia en este tramo por la entrada y salida de vehículos al supermercado", mencionó.



Los rondines para evitar incidentes sobre la Carretera México 15 también son constantes, destacó, durante las 24 horas.



"La señalización es un tema que ya se tomó en cuenta con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con las diferentes constructoras de obras, ya se les hizo de conocimiento", aseguró.



"En base a informes, donde hace falta señalización, zonas de mayor conflicto no hay, no hay que digamos hay mucha problemática", agregó, hay tramos aquí en la salida Norte que son conflictivos porque es la zona urbana".